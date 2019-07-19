КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Дубцова объяснила, почему отказалась от пластики

Певица рассказала, как борется с морщинами.

Дубцова объяснила, почему отказалась от пластики
Ирина Дубцова. фото: globallookpress.com

Выпускнице «Фабрики звезд» Ирине Дубцовой в феврале 2019 года исполнилось 37 лет. Однако певица выглядит гораздо моложе своих лет. Ее на совместных снимках с 13-летним сыном Артемом зачастую принимают за старшую сестру юноши. Но когда артистка публикует снимки без макияжа, то обязательно найдутся хейтеры, которые начнут утверждать, что она так молодо выглядит благодаря пластике.

Этим летом популярная исполнительница вновь опровергла все подозрения в пластике и раскрыла свои секреты красоты в новом интервью. По словам Ирины, она не часто бывает у косметолога и не пылает любовью к различным инъекциям. Даже от ботокса и филлеров певица отказалась, так как ранее результат ее не впечатлил.

«У меня очень активная мимика. С 12 лет на лбу „красуются“ горизонтальные морщины, их я и решила убрать с помощью инъекций ботокса. Но после процедуры брови опустились, выглядело это очень странно», — вспомнила звезда.

Дубцова предпочитает более безопасные методы борьбы за молодость. Чтобы избавиться от отеков, она делает ручной массаж. Также певица изредка делает пилинг, а кожу выравнивает лазером Fotona. По словам знаменитости, микротоки Biogenie идеально справляются со следами постакне, но любимая процедура Ирины называется «Стройное лицо» — когда специальное вещество вводят в жировую прослойку, чтобы выгнать воду из тканей.

«В итоге результат уже после первой процедуры — лицо подтянуто, кожа гладкая и в тонусе», — отметила девушка.

Артистка не стала скрывать, что в обычной жизни предпочитает отказываться от косметики. Каждый вечер она умывается специальной пенкой и протирает кожу восстанавливающим тоником. Ирина подчеркнула, что ни разу не делала пластику, но ничего против таких радикальных мер она не имеет. «Наоборот, считаю, что в определенном возрасте это даже нужно», — высказалась певица, пишет People Talk.

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Дубцова объяснила, почему отказалась от пластики
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