КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Безрукова рассказала, как сохранить привлекательность в зрелом возрасте

54-летняя актриса раскрыла один из секретов красоты.

Безрукова рассказала, как сохранить привлекательность в зрелом возрасте
Ирина Безрукова. Фото: globallookpress.com

Ирина Безрукова решила поделиться с поклонниками своими знаниями о женской красоте. Актриса, которая в свои 54 года остается в идеальной физической форме, рассказала, что нужно делать, чтобы выглядеть хорошо в зрелом возрасте.

Артистка уверяет, что не тратит на уход за собой баснословные суммы. По словам Ирины, за красивой внешностью всегда стоит большой и регулярный труд, которого требует не только лицо, но и все тело. Но важно не увлекаться слишком сильно, во всем проявляя чувство меры.

Один из главных секретов красоты Безруковой – полноценный сон. В авторской колонке на портале Teleprogramma.pro актриса отметила, что только в полной темноте в коже вырабатывается гормон молодости мелатонин. Кроме того, свет мешает уснуть и хорошо выспаться.

Поэтому звезда советует повесить в спальне плотные шторы и убрать из помещения все, что светится. Сама артистка старается в точности следовать этой рекомендации и пораньше ложиться спать.

«Убрать все светящиеся предметы. У меня нет телевизора в спальне и часов со светящимся циферблатом», – пишет Ирина Безрукова.

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актрисаИрина БезруковаСекрет красоты

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Безрукова рассказала, как сохранить привлекательность в зрелом возрасте
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