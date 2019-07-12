Безрукова рассказала, как сохранить привлекательность в зрелом возрасте

Ирина Безрукова решила поделиться с поклонниками своими знаниями о женской красоте. Актриса, которая в свои 54 года остается в идеальной физической форме, рассказала, что нужно делать, чтобы выглядеть хорошо в зрелом возрасте.

Артистка уверяет, что не тратит на уход за собой баснословные суммы. По словам Ирины, за красивой внешностью всегда стоит большой и регулярный труд, которого требует не только лицо, но и все тело. Но важно не увлекаться слишком сильно, во всем проявляя чувство меры.

Один из главных секретов красоты Безруковой – полноценный сон. В авторской колонке на портале Teleprogramma.pro актриса отметила, что только в полной темноте в коже вырабатывается гормон молодости мелатонин. Кроме того, свет мешает уснуть и хорошо выспаться.

Поэтому звезда советует повесить в спальне плотные шторы и убрать из помещения все, что светится. Сама артистка старается в точности следовать этой рекомендации и пораньше ложиться спать.