Наталья Штурм объяснила, как правильно худеть на рисовой диете

Певица Наталья Штурм в Instagram рассказала, как можно похудеть на рисе. По ее словам, нужно насыпать в воду рис. При этом солить и варить его до конца не нужно. Рис должен вызывать, как она утверждает, отвращение. Он должен быть полусырой, чтобы его можно было догрызать, как семечки. То есть есть без аппетита.

«В желудке при помощи желудочного сока он «дойдет», разбухнет и у вас есть в запасе четыре часа, чтобы уснуть, пока желудок доварит и переварит этот продукт. Полезные качества риса известны. Результат — вы будете какое-то время сыты, немного злы и раздражительны, но если вовремя уснёте, то это идеальное начало диеты для ЗОЖ», — сказала певица.

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Отдельное внимание Наталья Штурм заострила на комнате для сна. По ее словам, спать нужно в светлом проветриваемом помещении. При этом надо использовать что-то жесткое в качестве подстилки.

Добавим, что не так давно Наталья Штурм стала бабушкой. Сейчас она отдыхает со своим семейством в Болгарии. 53-летняя певица прекрасно выглядит. Недавно и вовсе прошла информация, что она закрутила роман с 33-летним японцем, за которого в ближайшее время собирается выйти замуж.