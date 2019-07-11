КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

59-летняя Лариса Вербицкая поделилась способом борьбы с целлюлитом

Артистка рассказала, как в домашних условиях приготовить бюджетный скраб.

59-летняя Лариса Вербицкая поделилась способом борьбы с целлюлитом
Лариса Вербицкая/instagram.com/larisa_verbitskaya/

Известная диктор и телеведущая Лариса Вербицкая поделилась своим личным рецептом уходом от целлюлита. По словам 59-летней звезды, такое средство усиливает кровообращение, расслабляет мышцы, снимает напряжение, помогает открывать поры на коже и выводить токсины.

Знаменитость опубликовала в Instagram фото ингредиентов и подробно рассказала, что делать.
«Предлагаю Вам в копилку один из простых и очень хороших рецептов скраба для тела. Его можно использовать 1 раз в неделю в душе в качестве ухода и как отличное средство от целлюлита. Хранится в холодильнике около 14 дней.

Скраб для тела:
— 1 стакан молотого кофе;
— 1 ст. л. соли;
— 1/3 чашки масла виноградных косточек (можно заменить на любое, которое есть под рукой);
— 1 ч. л. молотой корицы».

Читательницам знаменитости средство понравилось, при этом некоторые из них поделились своими секретами, большинство из которых в своей основе содержит мед.

Напомним, заслуженная артистка Лариса Вербицкая замужем, у нее двое детей: сын Максим и дочь Инна. Кстати, она вместе со своей звездной мамой занималась верховой ездой и плаванием. В 59 лет телеведущая выглядит гораздо моложе своих лет. Вербицкая долгие годы остается в отличной форме, не скрывая, что ограничивает себя в питании и не пропускает походов к косметологу.

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Лариса Вербицкая

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59-летняя Лариса Вербицкая поделилась способом борьбы с целлюлитом
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