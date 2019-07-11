Исаев из «Уральских пельменей» сбросил 4,5 килограмма за девять дней

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев рассказал в Instagram, что смог похудеть за девять дней на 4,5 килограмма. У юмориста был небольшой лишний вес, но сейчас он привел себя в форму.

«Дорогие друзья, всем привет. Хочу поделиться с вами хорошим настроением. Скажу, что похудеть на 4,5 килограмма за девять дней, это ой как реально. Самое главное, чтобы рядом был замечательный тренер, который есть у меня. Мой друг, тренер Дмитрий. Он помогал мне не только в тренировочном процессе, но и поддерживал меня эмоционально. Подсказывал мне, что как зачем кушать, а в основном не кушать. Поэтому желаю вам всем хорошего настроения и сбыточных планов. Пусть рядом с каждым из вас будет такой же хороший тренер Дмитрий, ну или какой-нибудь другой. Давайте, ребятушки», — заявил Сергей Исаев.

Отметим, что не так давно в одном из интервью центральным изданиям Сергей Исаев обвинил своего бывшего директора по шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского в слабоумии. Кстати, спор между юмористическим коллективом и Нетиевским уже давно перерос в юридическую плоскость. Суды длятся несколько лет и, кажется, нет им конца.

Между тем в прошлом году от шоу «Уральские пельмени» откололись еще два участника. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников отправились в свободное плавание. Сейчас они выступают отдельно от основного коллектива.