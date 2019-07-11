КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Исаев из «Уральских пельменей» сбросил 4,5 килограмма за девять дней

Юморист находится в отличной форме.

Исаев из «Уральских пельменей» сбросил 4,5 килограмма за девять дней
Сергей Исаев избавился от лишнего веса/instagram.com/isaevsergey/

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев рассказал в Instagram, что смог похудеть за девять дней на 4,5 килограмма. У юмориста был небольшой лишний вес, но сейчас он привел себя в форму.

«Дорогие друзья, всем привет. Хочу поделиться с вами хорошим настроением. Скажу, что похудеть на 4,5 килограмма за девять дней, это ой как реально. Самое главное, чтобы рядом был замечательный тренер, который есть у меня. Мой друг, тренер Дмитрий. Он помогал мне не только в тренировочном процессе, но и поддерживал меня эмоционально. Подсказывал мне, что как зачем кушать, а в основном не кушать. Поэтому желаю вам всем хорошего настроения и сбыточных планов. Пусть рядом с каждым из вас будет такой же хороший тренер Дмитрий, ну или какой-нибудь другой. Давайте, ребятушки», — заявил Сергей Исаев.

Отметим, что не так давно в одном из интервью центральным изданиям Сергей Исаев обвинил своего бывшего директора по шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского в слабоумии. Кстати, спор между юмористическим коллективом и Нетиевским уже давно перерос в юридическую плоскость. Суды длятся несколько лет и, кажется, нет им конца.

Между тем в прошлом году от шоу «Уральские пельмени» откололись еще два участника. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников отправились в свободное плавание. Сейчас они выступают отдельно от основного коллектива.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей РожковВячеслав МясниковСергей ИсаевСергей Нетиевскийшоу "Уральские пельмени"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Исаев из «Уральских пельменей» сбросил 4,5 килограмма за девять дней
Интересно?
Поделись с друзьями: