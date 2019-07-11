КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Макарская поделилась рецептом эффективной огуречной диеты

По словам певицы, она начала намного меньше есть.

Макарская поделилась рецептом эффективной огуречной диеты
Виктория Макарская рассказала о своей огуречной диете/globallookpress.com

Певица Виктория Макарская в Instagram поделилась рецептом «огуречной диеты». Как она отметила, сидеть на ней нужно 2-3 дня. Основная цель – вывести лишнюю жидкость из организма, а также «встрепенуться» от появившейся стопроцентной надежды, что еще можно влезть в очень хорошие вещи.

По словам супруги актера Антона Макарского, до 13.00 можно себе позволить парочку белковых завтраков. К примеру, вареные яйца и мисочку творога. При этом нужно пить много воды. Минимум полтора литра. Кофе из рациона необходимо убрать совсем. Днем с 13.00 до 19.00 можно есть только свежие огурцы. О соли нужно забыть, как бы этого ни хотелось. При низком давлении можно пить вместо кофе чай. После 19.00 рот следует закрыть на замок и до утра больше не открывать.

Как сказала певица, ей такая диета очень понравилась. Появилась легкость в теле. Певица отмечает, что в последнее время она в принципе начала меньше есть.

Добавим, что не так давно Макарская со своим супругом приходила в студию программы «Судьба человека». Она рассказывала, что порой ее муж бывает невыносим, но она стоически справляется с его порой странным поведением. Звезда также говорила, что много лет бог не давал им с мужем детей. К счастью, они преодолели все невзгоды и абсолютно счастливы. У них растут сын и дочь.

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Макарская поделилась рецептом эффективной огуречной диеты
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