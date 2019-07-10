КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Ради здоровья: 37-летняя Брежнева исключила из рациона молоко

Знаменитость тщательно следит за питанием всей семьи.

Ради здоровья: 37-летняя Брежнева исключила из рациона молоко
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

37-летней Вере Брежневой пришлось убрать из рациона цельное молоко. По словам исполнительницы, уже много лет ее организм не принимает этот продукт. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не только следит за своим питанием, она также старается кормить всю семью исключительно полезной пищей. В одном из интервью супруга музыкального продюсера Константина Меладзе признавалась, что не разрешает своим дочерям — Соне и Саре — использовать майонез в качестве заправки к блюдам.

«Я не пью молоко цельное уже много лет… организм не принимает», — сетует Вера Брежнева.

Вера Брежнева отказалась от цельного молока (Фото: Instagram.com/ververa)

К слову, отказалась от майонеза и балерина Анастасия Волочкова. Знаменитость исключила из рациона соль и хлеб. Свои салаты и супы артистка приправляет специями.

Актриса из сериала «Бедная Настя» Екатерина Климова, как и Вера Брежнева, следит за питанием своих детей. При этом экс-супруга Гелы Месхи не скрывает: только 17-летняя Лиза поддерживает ее в стремлении есть здоровую еду. Младшие дети: 12-летний Матвей, 10-летний Корней и трехлетняя Белла — любят сладкое.

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Ради здоровья: 37-летняя Брежнева исключила из рациона молоко
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