КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Кристина Орбакайте показала, как делает «прививки красоты»

Дочка Примадонны принимает витамины для ногтей и кожи.

Кристина Орбакайте показала, как делает «прививки красоты»
Кристина Орбакайте показала, как сохраняет красоту ФОТО:Global Look Press

Кристина Орбакайте выглядит отлично, но  это результат не только генетики, но и регулярного ухода за собой. Дочка Примадонны поделилась с подписчиками в Stories, как она сохраняет красоту.

«Пришло время принять прививку красоты», — говорит певица.

Кристина Орбакайте принимает «прививки красоты».
Фото: www.instagram.com/orbakaite_k/

В руках у певицы огромный шприц, заполненный зеленой жидкостью. Кристина уточняет, что коктейль внутри – это витаминный комплекс для кожи и ногтей. Подача — нестандартная, отметили пользователи.

Сейчас певица находится в США. Там у нее имеется квартира, которая расположена прямо на побережье. В последнее время компанию Орбакайте и ее дочке Клавдии составлял Филипп Киркоров. Дети звезд отлично ладят между собой и с удовольствием проводят время вместе.

Дочка и экс-супруг Аллы Пугачевой успели посетить множество развлекательных мест с детьми во время совместного отпуска, пишет сайт Dni.ru.

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"Аукцыон"Кристина ОрбакайтеОрбакайтеФилипп Киркоров

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Кристина Орбакайте показала, как делает «прививки красоты»
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