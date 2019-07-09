Кристина Орбакайте показала, как делает «прививки красоты»

Кристина Орбакайте выглядит отлично, но это результат не только генетики, но и регулярного ухода за собой. Дочка Примадонны поделилась с подписчиками в Stories, как она сохраняет красоту.

«Пришло время принять прививку красоты», — говорит певица.

В руках у певицы огромный шприц, заполненный зеленой жидкостью. Кристина уточняет, что коктейль внутри – это витаминный комплекс для кожи и ногтей. Подача — нестандартная, отметили пользователи.

Сейчас певица находится в США. Там у нее имеется квартира, которая расположена прямо на побережье. В последнее время компанию Орбакайте и ее дочке Клавдии составлял Филипп Киркоров. Дети звезд отлично ладят между собой и с удовольствием проводят время вместе.

Дочка и экс-супруг Аллы Пугачевой успели посетить множество развлекательных мест с детьми во время совместного отпуска, пишет сайт Dni.ru.