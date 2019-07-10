Осторожно, жир!

В основном то, что это неподвижная масса, которая заставляет нас выглядеть толстыми. Хотя на самом деле жировые клетки нельзя назвать «бесполезными», они жизненно необходимы, потому что выполняют ряд важных функций: участвуют в формировании клеточных мембран, выступают в качестве альтернативного источника энергии и создают жировую прослойку. Соответственно, жир – это своеобразный механизм выживания для человека. При отсутствии жиров невозможно было бы всасывание таких жирорастворимых витаминов, как А, D, E, K, что негативно сказалось бы на здоровье.

Кроме того, мы привыкли думать, что жир копится исключительно под кожей, там, где можно увидеть его открытыми глазами. Преимущественно так и есть. Однако жир располагается не только под самой кожей, но и внутри, окружая органы и защищая их (висцеральный жир). И даже у худых людей он может быть в избытке. В своих исследованиях за 2014 год диетологи показали, что худые люди с высоким процентом жира в организме имеют значительно более высокий риск развития метаболических заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина. Норма жировой ткани у мужчин составляет порядка 15-20% от общего веса тела, у женщин — 25%*.

Каков же механизм отложения жира? Во-первых, жир откладывается вследствие чрезмерного потребления углеводов, особенно простых, например, сахара. В теле человека не предусмотрено никаких депо для хранения углеводов. В мышцах (в виде гликогена) может быть складировано около 60-80 г углеводов, еще примерно столько же в печени. Остальное – перерабатывается в жир и оседает на боках и бедрах.

Также большое количество потребляемых жиров влияет на отложение жира. Так, в 1 г жира 9 ккал, так что в 100 г жира – уже 900 калорий! Их нашему организму отложить в жир еще проще, чем углеводы. Ведь процесс расщепления жира очень сложен и энергоемок, а жир в форме энергии используется организмом в самую последнюю очередь, так как энергию из углеводов и белка получить проще.

Люди с избытком жировой ткани страдают от перегрузки суставов, сухожилий, связок, их опорно-двигательный аппарат раньше изнашивается, что приводит к массе проблем. Но наибольшую проблему излишки жира создают для сердечно-сосудистой системы — это высокое артериальное давление, атеросклероз, высокий риск развития сахарного диабета, различные заболевания сердца и кровеносных сосудов.

Вот несколько советов, соблюдая которые, вы можете снизите риск накопления жиров в организме:

в первую очередь необходимо следить за тем, что вы едите. Соблюдайте баланс потребления белков, жиров и углеводов;

не пренебрегайте занятиями спортом, включите в свой распорядок хотя бы минимальное количество упражнений по утрам;

обратите внимание на средства, которые не позволяют накапливаться жирам в организме, а также способствуют их расщеплению.

Существуют препараты, которые содержат в себе наиболее эффективные жиросжигающие компоненты, такие как инозитол, холин и метионин.

Инозитол налаживает метаболизм жиров за счет того, что он увеличивает количество лецитина в организме. Лицитин же нормализует обмен жиров, улучшает их переваривание и одновременно снижает уровень холестерина.

Вместе инозитол и холин предотвращают накопление жиров в печени, а также отложение их на стенках артерий. Эти вещества крайне необходимы для здоровья сердца и почек. Кроме того, инозитол питает клетки головного и костного мозга.

Метионин способствует выведению токсинов, которые накапливаются в результате сжигания жиров.

Все эти компоненты совместил в себе Липотропный фактор от компании Эвалар. Вместе они отвечают за процесс расщепления и выведения жиров, а также за удаление продуктов их распада – токсинов.

Воспользуйтесь Липотропным фактором от компании Эвалар, если к Вам относится хотя бы один из пунктов:

не можете похудеть;

при похудении с использованием физических упражнений талия не уменьшается;

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в рационе присутствует жирная пища (фастфуд), алкоголь;

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*М. В. Арансон. «Питание для спортсменов», глава 6.

1 Подтверждено СоГР №KZ.16.01.98.003.Е.000914.09.16 от 15.09.2016 г.

2 По данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2018 год средневзвешенная розничная цена за суточный прием биологически активной добавки «Липотропный фактор» в форме покрытых оболочкой таблеток № 60 производства компании «Эвалар» в 1,7 раз ниже, чем у аналогичного средства по действующим веществам, форме выпуска.