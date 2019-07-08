Лена Миро раскритиковала 55-летнюю звезду «Друзей» Кортни Кокс

Сериал «Друзья» продолжает оставаться одним из самых популярных ТВ-проектов нашего времени. Шоу закрыли в 2004 году, но знаменитые киногерои до сих пор знамениты на весь мир.

В разгар популярности сериала зрительницы вовсю копировали имидж двух главных героинь — Моники и Рейчел. Яркие, самобытные, стильные брюнетка и блондинка покорили сердца женщин по ту сторону экрана. Но если исполнительница роли Рейчел, Дженнифер Энистон, практически не изменилась, то Кортни Кокс, сыгравшая Монику, стала едва узнаваемой.

Сама актриса не распространяется об изменениях во внешности, но в Сети поговаривают, что к такому результату привела необузданность Кокс в вопросах косметологических манипуляций. Не осталась в стороне от обсуждений и популярный российский блогер Лена Миро.

Девушка заявила, что Кортни была очень красива и пика своей привлекательности достигла приблизительно к 40 годам, занявшись внешностью и определившись со стилем. Но якобы затем актриса совершила роковую ошибку — увлеклась инъекциями с филлерами.

Она показала два снимка Кокс — до вмешательств и после, на которых видно, что лицо звезды стало выглядеть будто отечным.

«В попытке удержать свою распустившуюся к 35-40 годам красоту женщины перебарщивают с уколами красоты, получая на выходе лицо алкоголички», – написала Миро.