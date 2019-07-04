Погребняк поделилась эффективной диетой для кожи и фигуры

Светская львица рассказала, какие продукты нужно убрать из рациона, чтобы быстро привести себя в форму.

Футболист сборной России Павел Погребняк и его избранница Мария строят отношения уже много лет. У них подрастают дети: 12-летний Артем, 10-летний Павел и семилетний Алексей. Поклонники не могут поверить, что супруга спортсмена — многодетная мама, когда смотрят на ее фото в бикини. Девушка обладает стройной и подтянутой фигурой, которой могут позавидовать даже модели. В соцсети она делится новостями, а также дает бьюти-советы.

больше по теме Мария Погребняк предостерегла девушек от увеличения губ Супруга футболиста не раз прибегала к процедуре по коррекции объема и рассказала о проблемах, с которыми столкнулась.

Не так давно Мария предостерегла поклонниц от увеличения губ при помощи одного из популярных препаратов — биополимерного геля. По ее словам, этот гель дешевый, поэтому спустя время превращается в комочки, делая губы неровными, а также врастает в ткани, образуя фиброз, но самое главное — удалить его можно только хирургическим путем, сам он не рассасывается.

Особое внимание Погребняк уделяет питанию. Ранее она признавалась, что ест отдельно от детей и мужа, так как обычно они питаются жирной и вредной пищей. Модель же предпочитает пищу приготовленную на пару. На днях девушка призналась, что многие спрашивают, на какой диете она сидит. Мария решила поделиться этой информацией.

«На две недели убираем сладкое. Заменяем его на мёд и фрукты ( есть только до 16:00), сухофрукты. Убираем мучное! Строго нельзя: хлеб, булочки, пиццу, абсолютно всю выпечку. Можно: хлебцы», — рассказала девушка.

Она также посоветовала сократить до минимума употребление соли. «Вы увидите как изменится ваша кожа за 2 недели!», — пообещала жена футболиста. Она отметила, что эта диета способствует похудению, улучшению цвета лица и структуры кожи. По словам многодетной матери, можно употреблять в пищу рыбу, курицу, рис, яйца, овощные салаты, брокколи, цветную капусту, творог 5%. Для поклонников Мария запустила марафон похудения. По снимкам, которые ей пришлют, девушка выберет победителей 18 июля.