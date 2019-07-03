КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

51-летняя Смехова занялась «воздушной» йогой

Актриса заверила, что подобные тренировки очень полезны.

51-летняя Смехова занялась «воздушной» йогой
Алика Смехова. фото: instagram.com/alika_smekhova/

Алика Смехова в марте этого года отметила 51-летие. Стоит отметить, что актриса выглядит гораздо моложе своих лет и может дать фору молодым коллегам. Ранее она признавалась, что склонна к полноте, поэтому ей всегда приходилось прикладывать усилия, чтобы оставаться в форме. На жестких диетах звезда не сидит, а вот заниматься спортом и устраивать дни релакса в спа она любит.

Неделю назад Смехова улетела в Нью-Йорк. Позже выяснилось, что ее пригласили на свадьбу сына совладельца аэропорта «Домодедово» Валерия Когана. Торжество было организовано в фешенебельном отеле Plaza. Актриса несколько дней веселилась вместе с другими коллегами по шоу-бизнесу. Она блистала в роскошных вечерних платьях каждый вечер. Однако надолго задерживаться в США знаменитость не стала. Алика накануне вернулась домой.

Перелет был долгим, поэтому артистка поспешила на занятие по йоге, чтобы размять тело. Как оказалось, она занимается не простой йогой, а воздушной. На специальном полотне Смехова делает растяжку, а также висит головой вниз, чтобы кровь приливала к мозгу. «После аэропутешествия сразу на аэройогу. Это совсем не страшно и даже очень приятно, никакой турбулентности в полёте», — поделилась знаменитость.

Лариса Гузеева дала понять, что тоже хочет попробовать позаниматься подобными вещами. «Жаль, что от меня далеко», — заявила она. Однако Алика посоветовала поискать подобный клуб возле дома. Многие также восхитились гибкостью актрисы и похвалили ее за смелость. Отметим, что многие звезды занимаются йогой. 57-летняя ведущая Екатерина Андреева тоже любит именно воздушную йогу и занимается ей даже в отпуске.

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Алика Смеховайогакрасота и здоровье

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51-летняя Смехова занялась «воздушной» йогой
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