51-летняя Смехова занялась «воздушной» йогой

Алика Смехова в марте этого года отметила 51-летие. Стоит отметить, что актриса выглядит гораздо моложе своих лет и может дать фору молодым коллегам. Ранее она признавалась, что склонна к полноте, поэтому ей всегда приходилось прикладывать усилия, чтобы оставаться в форме. На жестких диетах звезда не сидит, а вот заниматься спортом и устраивать дни релакса в спа она любит.

Неделю назад Смехова улетела в Нью-Йорк. Позже выяснилось, что ее пригласили на свадьбу сына совладельца аэропорта «Домодедово» Валерия Когана. Торжество было организовано в фешенебельном отеле Plaza. Актриса несколько дней веселилась вместе с другими коллегами по шоу-бизнесу. Она блистала в роскошных вечерних платьях каждый вечер. Однако надолго задерживаться в США знаменитость не стала. Алика накануне вернулась домой.

Перелет был долгим, поэтому артистка поспешила на занятие по йоге, чтобы размять тело. Как оказалось, она занимается не простой йогой, а воздушной. На специальном полотне Смехова делает растяжку, а также висит головой вниз, чтобы кровь приливала к мозгу. «После аэропутешествия сразу на аэройогу. Это совсем не страшно и даже очень приятно, никакой турбулентности в полёте», — поделилась знаменитость.

Лариса Гузеева дала понять, что тоже хочет попробовать позаниматься подобными вещами. «Жаль, что от меня далеко», — заявила она. Однако Алика посоветовала поискать подобный клуб возле дома. Многие также восхитились гибкостью актрисы и похвалили ее за смелость. Отметим, что многие звезды занимаются йогой. 57-летняя ведущая Екатерина Андреева тоже любит именно воздушную йогу и занимается ей даже в отпуске.