«Жирок тает!»: Хилькевич похудела благодаря кето-диете

Анна Хилькевич прославилась благодаря роли в сериале «Универ». Ситком выходил на экраны целых десять лет. Теперь актриса снимается в других проектах, а также воспитывает детей: трехлетнюю дочку Арианну и Марию, которой в августе исполнится годик. После родов девушка быстро пришла в форму. Теперь она то и дело облачается в мини-платья, подчеркивающую ее фигуру.

По словам Хилькевич, заботиться о двоих детях очень сложно, поэтому даже няня не сильно облегчает ей жизнь. Актриса живет в бешеном ритме. Ей даже пришлось отказаться от тусовок с друзьями, чтобы больше проводить времени с наследницами. Однако при этом она делает все, чтобы всегда выглядеть безупречно. На днях поклонники заметили, что артистка похудела. Как оказалось, Анна сидела на кето-диете.

По словам звезды, она просто решила очистить свой организм и пересмотреть рацион питания.

«Фишка в том, что при ее соблюдении происходит быстрое сжигание подкожного жира, но мышечная масса остаётся нетронута (углеводов в меню минимальное количество, основу составляют белки и жиры животного происхождения). Причём происходит это в кратчайшие сроки. Вот так у меня и случилось- через 5 дней, я уже была похожа на „Аню в первых сезонах Универа“. Шутка, почти!», — рассказала Хилькевич.

Она отметила, что на этом не остановилась. Теперь актриса соблюдает детокс-режим. Три дня она питается по особому меню. Например, пьет только смузи и воду. «Муж ругается, жирок тает, токсины выходят, сила воли растёт. Человек может себя довести до чего угодно по желании», — сделала вывод девушка. На снимках она действительно выглядит очень стройной. Многие поклонники уверены, что худеть Анне и не нужно, так как она и так миниатюрная.