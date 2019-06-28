Ради Серены Уильямс Меган Маркл прервет декрет

Меган Маркл продолжает оставаться в декретном отпуске до конца лета. Уход за малышом не позволяет ей часто появляться на публике — за редким исключением. Напомним, в числе ее последних выходов был день рождения королевы Елизаветы.

Но стало известно, что герцогиня Сессекская готовится к очередному мероприятию. Она намерена отправиться на Уимблдонский турнир, чтобы поддержать свою близкую подругу, спортсменку Серену Уильямс.

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ET отмечает, что Маркл планирует следить за игрой теннисистки на турнире, который официально начинается 1 июля и продлится до 14 июля. Инсайдер издания отметил, что герцогиня уже полностью подготовилась к мероприятию, однако не исключает, что малыш Арчи в последнюю минуту может раскапризничаться и молодая мама будет вынуждена остаться с ним.

Стоит напомнить, что в минувшем году Меган посещала Уимблдон вместе с Кейт Миддлтон. Это был их первый совместный выход в свет.