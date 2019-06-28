Эвелина Хромченко поделилась секретом ухода за лицом

Модный эксперт рассказала, что не пользуется полотенцем после умывания.

От Эвелины Хромченко мы ожидаем советов в области моды и стиля. Она охотно рассказывает о последних трендах сезона, актуальных цветах и фасонах. Неожиданно модный эксперт решила поговорить об уходе за лицом.

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Хромченко поделилась, что ежедневно выполняет самый настоящий ритуал, включающий очищение, увлажнение и питание. По ее словам, привычка тщательно смывать макияж и умываться остались у нее с юности, меняются только косметические средства. После умывания Эвелина протирает лицо либо одноразовой салфеткой, либо ватным диском. Полотенце эксперт не использует принципиально.

Стоит отметить, что подобную рекомендацию часто можно услышать от косметологов и дерматологов. Ведь влажная среда полотенца является отличной питательной средой для бактерий, которые могут попасть на кожу лица и спровоцировать воспаления.

После очищения Хромченко наносит сыворотку и изредка питательный крем вторым слоем. Последним пунктом идет крем для кожи вокруг глаз, чтобы утром не было отеков.

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Эвелина также объяснила, что красота кожи зависит не только от ухода за ней, но и от наших привычек.

«А еще я никогда в жизни не курила, не употребляю тяжелый алкоголь, не люблю, – могу позволить себе только вино или шампанское, не ем мучное, молочное, жирное, острое, соленое и стараюсь полностью исключать белый сахар», – написала она.