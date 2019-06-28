КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Эвелина Хромченко поделилась секретом ухода за лицом

Модный эксперт рассказала, что не пользуется полотенцем после умывания.

Эвелина Хромченко поделилась секретом ухода за лицом
Эвелина Хромченко Фото: Globallookpress.com

От Эвелины Хромченко мы ожидаем советов в области моды и стиля. Она охотно рассказывает о последних трендах сезона, актуальных цветах и фасонах. Неожиданно модный эксперт решила поговорить об уходе за лицом.

Хромченко поделилась, что ежедневно выполняет самый настоящий ритуал, включающий очищение, увлажнение и питание. По ее словам, привычка тщательно смывать макияж и умываться остались у нее с юности, меняются только косметические средства. После умывания Эвелина протирает лицо либо одноразовой салфеткой, либо ватным диском. Полотенце эксперт не использует принципиально.

Стоит отметить, что подобную рекомендацию часто можно услышать от косметологов и дерматологов. Ведь влажная среда полотенца является отличной питательной средой для бактерий, которые могут попасть на кожу лица и спровоцировать воспаления.

После очищения Хромченко наносит сыворотку и изредка питательный крем вторым слоем. Последним пунктом идет крем для кожи вокруг глаз, чтобы утром не было отеков.

Эвелина также объяснила, что красота кожи зависит не только от ухода за ней, но и от наших привычек.

«А еще я никогда в жизни не курила, не употребляю тяжелый алкоголь, не люблю, – могу позволить себе только вино или шампанское, не ем мучное, молочное, жирное, острое, соленое и стараюсь полностью исключать белый сахар», – написала она.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

уход за кожейуход за лицомЭвелина Хромченко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эвелина Хромченко поделилась секретом ухода за лицом
Интересно?
Поделись с друзьями: