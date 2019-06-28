Эвелина Хромченко поделилась секретом ухода за лицом

От Эвелины Хромченко мы ожидаем советов в области моды и стиля. Она охотно рассказывает о последних трендах сезона, актуальных цветах и фасонах. Неожиданно модный эксперт решила поговорить об уходе за лицом.
Хромченко поделилась, что ежедневно выполняет самый настоящий ритуал, включающий очищение, увлажнение и питание. По ее словам, привычка тщательно смывать макияж и умываться остались у нее с юности, меняются только косметические средства. После умывания Эвелина протирает лицо либо одноразовой салфеткой, либо ватным диском. Полотенце эксперт не использует принципиально.
Стоит отметить, что подобную рекомендацию часто можно услышать от косметологов и дерматологов. Ведь влажная среда полотенца является отличной питательной средой для бактерий, которые могут попасть на кожу лица и спровоцировать воспаления.
После очищения Хромченко наносит сыворотку и изредка питательный крем вторым слоем. Последним пунктом идет крем для кожи вокруг глаз, чтобы утром не было отеков.
Эвелина также объяснила, что красота кожи зависит не только от ухода за ней, но и от наших привычек.
«А еще я никогда в жизни не курила, не употребляю тяжелый алкоголь, не люблю, – могу позволить себе только вино или шампанское, не ем мучное, молочное, жирное, острое, соленое и стараюсь полностью исключать белый сахар», – написала она.