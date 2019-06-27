КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Анна Седокова перестала скрывать появившийся целлюлит

Певица призналась, что проблемы с фигурой у нее начались после третьих родов.

Анна Седокова перестала скрывать появившийся целлюлит
Анна Седокова. Фото: globallookpress.com

Анна Седокова стала многодетной мамой два года назад. Недавно поклонники бывшей солистки «ВИА Гры» начали замечать, что ее формы изменились. На снимках певицы в Instagram внимательные пользователи соцсети разглядели у нее целлюлит.

Тогда в ответ на критику общественности Седокова поделилась в своем блоге фото, на котором ее кожа смотрится абсолютно гладкой. Но накануне она признала, что целлюлит у нее действительно есть.

По словам Анны, эта проблема появилась после третьих родов. Она перестала надевать любимые мини-юбки и шорты. Но скрывать недостаток тоже надоело.

«Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас. Словно сказать: «Да, я Анна Седокова и я алкоголик», – пишет 36-летняя артистка.

Седокова рассказала, что решила обратиться к медикам. Специалисты в один голос заявили, что ее фигуру портит вовсе не жир. Целлюлит возник у нее от отеков ног, а чтобы избавиться от него, нужно отказаться от мучного, меньше пить после шести часов вечера, делать массаж и немного похудеть. Всем этим звезда уже начала заниматься.

Анна отметила: она готова практически на все, чтобы вновь сделать кожу идеальной.

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Анна Седокова перестала скрывать появившийся целлюлит
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