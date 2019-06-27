КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Курю и пью»: 53-летняя Салтыкова мечтает избавиться от вредных привычек

По словам певицы, она не ведет здоровый образ жизни.

«Курю и пью»: 53-летняя Салтыкова мечтает избавиться от вредных привычек
Ирина Салтыкова раскрыла секрет "вечной молодости"/globallookpress.com

Певица Ирина Салтыкова стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Ведущая отметила, что несмотря на свой возраст, а Салтыковой уже 53 года, исполнительница находится в прекрасной форме. Журналистка попросила звезду поделиться секретами формы.

Ирина Салтыкова
Салтыкова прекрасно выглядит в 53 года/globallookpress.com

«Честно сказать, я не веду здоровый образ жизни. Спать, к примеру, вовремя не ложусь. Если усну в районе двух часов ночи, то значит уже хорошо. Если начинаю нервничать, то сразу вспоминаю о своем здоровье и успокаиваюсь. Я стараюсь читать книги, художественную литературу. Это очень благоприятно сказывается на моем самочувствии», — заявила певица.

Ирина Салтыкова добавила, что не пользуется уколами красоты, как сегодня делают многие знаменитости. «Не хочу. Считаю этой ерундой. Предпочитаю маски, массажи. При этом я совсем не занимаюсь спортом. Курю и пью даже иногда. Конечно, мечтаю избавиться от этих вредных привычек», — заметила звезда.

Еще один из секретов прекрасной физической формы Ирины Салтыковой — прогулки по вечерам. Она живет за городом в коттеджном поселке. Перед сном в обязательном порядке старается гулять.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваИрина Салтыкова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Курю и пью»: 53-летняя Салтыкова мечтает избавиться от вредных привычек
Интересно?
Поделись с друзьями: