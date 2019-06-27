«Курю и пью»: 53-летняя Салтыкова мечтает избавиться от вредных привычек

Певица Ирина Салтыкова стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Ведущая отметила, что несмотря на свой возраст, а Салтыковой уже 53 года, исполнительница находится в прекрасной форме. Журналистка попросила звезду поделиться секретами формы.

«Честно сказать, я не веду здоровый образ жизни. Спать, к примеру, вовремя не ложусь. Если усну в районе двух часов ночи, то значит уже хорошо. Если начинаю нервничать, то сразу вспоминаю о своем здоровье и успокаиваюсь. Я стараюсь читать книги, художественную литературу. Это очень благоприятно сказывается на моем самочувствии», — заявила певица.

Ирина Салтыкова добавила, что не пользуется уколами красоты, как сегодня делают многие знаменитости. «Не хочу. Считаю этой ерундой. Предпочитаю маски, массажи. При этом я совсем не занимаюсь спортом. Курю и пью даже иногда. Конечно, мечтаю избавиться от этих вредных привычек», — заметила звезда.

Еще один из секретов прекрасной физической формы Ирины Салтыковой — прогулки по вечерам. Она живет за городом в коттеджном поселке. Перед сном в обязательном порядке старается гулять.