КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Ради стройной фигуры Валерия решила приучить себя к бегу

Хотя еще со школы, признается артистка, терпеть не могла бегать.

Ради стройной фигуры Валерия решила приучить себя к бегу
Валерия призналась, что к своему удивлению, начала втягиваться в беговые тренировки. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

51-летняя певица Валерия – одна из тех российских звезд, стройности, подтянутости и красоте которых завидуют многие. Артистка находится в прекрасной форме, но ради такого эффекта очень много работает. Она известный приверженец здорового питания, внимательно следит за своей внешностью и, конечно, занимается спортом. Недавно к ее привычному набору физических и силовых нагрузок прибавилась еще одна.

В своем Instgaram Валерия рассказала, что с недавних пор каждое ее утро начинается с пробежки.

«Сейчас потихоньку стала себя приучать — начала входить во вкус. Вот так бывает. Про пользу и возможный вред таких тренировок знаю все, поэтому не беспокойтесь, пожалуйста. И ещё, для контроля за состоянием тела приобрела классный трекер, теперь без него никуда», — отмечает Валерия.

Подписчики поддержали звезду в ее начинании, только посоветовали не особенно усердствовать с нагрузкой на начальном этапе.

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бегВалерияпевицастройная фигуратренировки звезд

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Ради стройной фигуры Валерия решила приучить себя к бегу
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