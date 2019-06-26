Легко повторить: Алла Михеева раскрыла секрет стройности

30-летняя Алла Михеева в недавнем интервью заговорила о поддержании стройности. Ведущая рубрики «Острый репортаж» в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале отметила, что особое внимание уделяет физическим нагрузкам. При этом знаменитость настаивает на том, что не слишком следит за фигурой. Просто придерживается сбалансированного питания и не забывает о тренировках.

По словам Аллы, особое внимание она стала уделять ягодичной зоне. В спортзале Михееву консультирует опытный тренер.

«Особо не слежу за фигурой. Спорт — да. Но не всегда получается заниматься так часто, как хотелось бы», — добавила Алла Михеева в интервью «СтарХит».

Телеведущая поделилась своими воспоминаниями из юности. Девушка отметила, что когда она переехала жить и учиться в Санкт-Петербург, у нее появилась возможность есть шоколадки в большом количестве. Алла не скрывает: она очень хотела набрать вес. Девушка была недовольна своей худобой. А поправившись, разочаровалась еще больше и решила взяться за себя. Стала бегать, качать пресс. Спустя полгода ей удалось сбросить набранные килограммы.