Кети Топурия объяснила, почему ест мучное и не поправляется

Певица Кети Топурия в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей «мучной» диете. По словам яркой артистки, ее вес никогда не переваливает за 55 килограммов. При этом она ни в чем себе не отказывает.

«Я с детства люблю мучное. Неправильное питание – мой конек. При этом я не поправляюсь. Могу, конечно, набрать пару-тройку килограммов, но они очень быстро уходят. Скажу, что вес в 55 килограммов – это мой потолок. Могу встать и в три часа ночи съесть бургер», — сказала исполнительница.

Звезда отметила, что после родов ее фигура стала «помягче». Раньше она была более упругой. При этом при стрессах, которые случаются в ее жизни, она никогда не ест, как многие другие девушки. Не поправляется исполнительница и на отдыхе, потому что много плавает. В августе она поедет отдыхать в Италию.

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«Я люблю стейки, а вот вареное мясо ненавижу. Не люблю зелень, кроме разве что зеленого лука. Вообще обожаю хачапури по-аджарски с колой», — заявила Кети Топурия.

Как сказала звезда, в рейдере ее группы нет каких-то излишеств. Даже продукты там самые обычные. «Однажды мы выступали вместе с Ваней Дорном. Приходит в гримерку. Там стоит стол с продуктами, чтобы нам перекусить, а рядом лежат белые носки. Оказалось, что в рейдере Дорна носки – обязательное требование. Он считает, что это очень удобно», – поделилась забавной историей певица.