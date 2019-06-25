Звезда «Молодежки» дала совет, как избавиться от тяжести в ногах

Актриса Анна Михайловская не скрывает, что после долгого дня ноги сильно устают и отекают. Проблема, знакомая не только артисткам.

30-летняя Анна Михайловская, известная по сериалу «молодежка» и не только, устроила фотосессию в белом махровом халате. Образ актрисы дополнили домашние тапочки. Примечательно, что знаменитость позировала в кадре, не став смывать вечерний макияж — алую помаду, тушь, тональный крем и румяна. В комментариях к снимку девушка отметила, что не понаслышке знает, что такое «режим терминатор».

По словам Михайловской, в последнее время жизнь современного человека похожа на вечную беготню. И за день каждый успевает переделать кучу разных дел. При этом Анна отметила, что из-за специфики ее работы — репетиций, спектаклей и съемок — она много времени проводит на ногах.

больше по теме Миро поделилась версией о причине развода Климовой и Месхи Ранее сообщалось, что актриса подала иск о расторжении брака в Хамовнический суд Москвы 27 мая.

«После такого насыщенного дня ноги очень устают, отекают, бывает, что от сильного перенапряжения даже невозможно надеть каблуки», — посетовала актриса.

Михайловская решила поделиться с подписчиками универсальными рецептами, которые помогают ей избавиться от ощущения тяжести в ногах.