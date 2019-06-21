КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Благодаря Малышевой Роза Сябитова похудела на 7 килограммов

Сваха участвует в марафоне от ведущей программы «Жить здорово!».

Благодаря Малышевой Роза Сябитова похудела на 7 килограммов
Роза Сябитова. Фото: globallookpress

Роза Сябитова продолжает хвастаться результатами похудения. Благодаря диете Малышевой сваха похудела на 1,6 килограмма за неделю. Ведущая участвует в 10-недельном марафоне. За 8 недель Сябитова скинула 7,5 килограмма. Теперь она весит чуть меньше 60.

Елена Малышева заметила, что вес главной свахи страны наконец-то пришел в норму. Теперь Роза Сябитова может питаться не только по специальной диете от ведущей программы «Жить здорово!». Теперь она постепенно может вернуться к привычному рациону. Главное – есть небольшими порциями.

За следующие две недели Сябитовой предстоит скинуть ещё 2 килограмма. В начале марафона Елена Малышева посоветовала свахе худеть «с запасом», поскольку у каждого человека вес может колебаться в пределах двух килограммов.

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диета МалышевойЕлена МалышевапохудениеРоза Сябитова

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Благодаря Малышевой Роза Сябитова похудела на 7 килограммов
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