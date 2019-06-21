КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

День йоги: в честь праздника Навка встала на гвозди

Фигуристка показала поклонникам необычное упражнение.

День йоги: в честь праздника Навка встала на гвозди
Татьяна Навка научилась стоять на гвоздях. Фото: globallookpress.com

Татьяна Навка много лет пропагандирует здоровый образ жизни. Фигуристка и мама двух дочерей поддерживает идеальную физическую форму регулярными тренировками в спортзале, она также давно занимается йогой.

Своими спортивными успехами артистка часто делится с поклонниками в Instagram. Накануне она опубликовала видео, в котором продемонстрировала подписчикам одно из самых необычных упражнений. Навка немного постояла босиком на дощечках, в которые были плотно вбиты гвозди. По словам Татьяны, этот инвентарь ей принес тренер в честь праздника – международного Дня йоги.

«Стояние на гвоздях улучшает кровоснабжение, метаболизм, избавляет от зажимов, от стрессов», – перечислила фигуристка плюсы подобной тренировки.

Подписчики звезды ледовых шоу похвалили ее за смелость и силу воли, но многие попросили девушку быть осторожнее, чтобы не пораниться.

Фанаты часто просят Навку выкладывать в соцсети видео тренировок. Недавно фигуристка еще раз удивила общественность, показав ролик, в котором она выполняет сразу несколько продольных шпагатов один за другим. Татьяна призналась, что даже она не сразу смогла выполнить этот акробатический трюк, поскольку он требует очень хорошей физической формы.

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День йоги: в честь праздника Навка встала на гвозди
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