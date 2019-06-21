Волочкова сняла на видео, как правильно качать пресс по утрам

43-летняя Анастасия Волочкова на личной страничке в Instagram показала комплекс упражнений, позволяющих ей сохранять стройность. По словам балерины, она следит за своей фигурой и старается держать ее в тонусе. Для этого артистка каждое утро не только занимается у балетного станка, но и выполняет обязательные упражнения для мышц пресса.

В новом видео в микроблоге знаменитость запечатлела самые эффективные упражнения, которые можно выполнять дома. Для этого понадобится только коврик. Кроме того, Анастасия уже показывала поклонникам содержимое своего холодильника, заведя разговор о рационе и питании.

«Пару эффективных упражнений для вас от меня. Их можно выполнять в любое время», — отметила Волочкова.

По словам балерины, она уже давно исключила из своего меню те продукты, которые могут сказаться на ее фигуре. Так Анастасия отказалась от хлеба и майонеза. В основном Волочкова отдает предпочтение овощным супчикам, салатам и рыбе на пару.