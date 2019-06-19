КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

44-летняя Рудковская объяснила, почему не колет ботокс

Продюсер дала интервью в своем рабочем кабинете.

44-летняя Рудковская объяснила, почему не колет ботокс
Яна Рудковская. фото: globallook.com

Яна Рудковская является известным продюсером и востребованной медийной персоной. Именно она помогает Диме Билану и другим артистам делать карьеру. Поклонники порой удивляются тому, как она все успевает. Блондинка частая гостья светских мероприятий, а на ее аккаунт в соцсети подписано больше двух миллионов человек. Ей часто приходится сталкиваться с критикой, но девушка умеет давать отпор хейтерам.

Так, на днях Рудковская дала интервью в своем рабочем кабинете, который находится в старинном особняке в самом сердце Москвы. Первым делом она показала огромный калькулятор, на котором подсчитывает свои деньги. «Почему большая машинка? Потому что приятно нажимать нули на большом экране», — пояснила продюсер. Она отметила, что очень много работает и это не может не выматывать. У Яны даже два сотовых телефона, а на столе есть колонка, маленькая сумочка от Dior и фирменные очки.

Кабинет Яны Рудковской. фото: кадр из youtube-канала Tatler.

В Instagram уже не первый год Яна ведет рубрику «Мои завтраки». По словам знаменитости, люди часто пишут, что, увидев ее красиво сервированный стол, перестали есть из кастрюль и сковородок. Отчасти это вдохновляет Рудковскую и дальше вести рубрику. Ответила она и на часто задаваемый вопрос о внешности. Продемонстрировав свои мимику, продюсер заверила, что не прибегает к радикальным методам, чтобы сохранить молодость.

«Я не колю ботокс. Все-таки у меня высшее медицинское образование — дерматолог. Я отношусь очень скрупулезно ко всем средствам по уходу за лицом, за телом. Например, скоро будет линейка моей косметики. Мне постоянно привозят образцы и я в течении какого-то времени их тестирую», — призналась Яна в интервью для Tatler.

Яна Рудковская не колет ботокс. Фото: кадр из youtube-канала Tatler.

К слову, жене Плющенко 44 года. Она не раз отмечала, что гордится своим возрастом. На ее лице нет ни единой морщинки, а фигура остается стройной и хрупкой. Это восхищает поклонников Рудковской.

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красота и здоровьеЯна Рудковская

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44-летняя Рудковская объяснила, почему не колет ботокс
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