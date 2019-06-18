Анфиса Чехова предостерегла худеющих женщин от диет

Несмотря на то, что Анфиса Чехова не обладает классическими идеальными параметрами 90-60-90, она не раз попадала в список самых сексуальных женщин России.

Всем, кто следит за жизнью и карьерой телеведущей, хорошо известно, что в жизни Чеховой были разные периоды — она то худела, то снова поправлялась. Однако свой лучший результат Анфиса не скрывает. За последние годы ей удалось сбросить аж 30 килограммов.

Звезда российских телеэкранов рассказала порталу Teleprogramma.pro о том, как ей удалось добиться таких успехов. Чехова подчеркивает — работать над собой нужно комплексно. Не есть и заниматься спортом — мало, а многие бездумные диеты могут навредить.

«Чем больше люди увлекаются диетами, тем меньше организм худеет от простых вещей. Ему нужны будут все более изощренные способы для похудания. В итоге можно прийти к тому, что человек ничего не ест, но медленно худеет. Я это проходила и могу сказать, что это путь в никуда», — призналась Анфиса.

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Она отметила, что худеющий человек обязательно должен сбрасывать вес под наблюдением врача. Кроме того, не мешает в этом случае обратиться и к психологу тоже.

Сейчас телеведущая признается, что больше не следит за весом. Анфиса Чехова довольна своим внешним видом.