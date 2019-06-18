Канделаки назвала напиток, мешающий ей похудеть

Тина Канделаки всегда следит за внешним видом. Ведущая не стесняется открыто говорить о косметологических процедурах, она также регулярно выкладывает отчеты о своих тренировках в спортзале.

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Сегодня Тина пожаловалась, что любовь к одному продукту мешает ей эффективно сбрасывать вес. Им оказался кофе. Она призналась, что у нее низкое давление и кофе очень помогает ей быть в форме в течение дня, но он повышает уровень кортизола.

«Мой тренер говорит, что это мешает похудению и пить его можно только до трёх часов дня. Так что два капучино на миндальном молоке утром и два-три американо в течение дня», – написала Канделаки.

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По ее словам, она пробовала заменить напиток какао и цикорием, но безуспешно.

«Знаете другую стратегию, которая сохраняет кофеин и не мешает худеть? Поскольку пить кофе я могу и на ночь, буду рада, если поделитесь секретом», – обратилась Тина к подписчикам.