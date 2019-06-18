КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

До и после: Юлия Костюшкина за год похудела на 10 килограммов

Супруга знаменитого певца поделилась способом избавления от лишнего веса.

До и после: Юлия Костюшкина за год похудела на 10 килограммов
Юлия Костюшкина Фото:instagram.com/karapylka

Юлию Костюшкину большинство знает как супругу Стаса Костюшкина и маму двоих детей, однако это не все. Юлия выросла в семье спортсменов и с четыре лет занималась художественной гимнастикой, фигурным катанием и акробатикой.

Сегодня Юлия опубликовала два фото с разницей в год и призналась, что серьезно похудела, так как ее перестал устраивать собственный вес и внешний вид.

«Разница в фото один год и 10 кг веса. Слева тетя, которая поела хорошенько и совершенно забила на свой внешний вид, справа тетя, которая вспомнила о своём здоровье и что негоже выглядеть так отвратительной профессиональной спортсменке, ведь чемпионов бывших не бывает!!» — написала ведущая.

Она подчеркнула, что ей пришлось как следует поработать над собой, потому что волшебных средств от лишних кило не существует. Костюшкина перечислила весь свой арсенал: диета, спорт и косметология, включающая массажи, обертывания и прочие процедуры.

«Свой путь я начала в январе этого года и это было не просто и порой тяжело, особенно морально, но я смогла, сможете и вы, просто надо очень захотеть и увидеть себя в той форме, которая вам очень нравится!» — рассказала она.

Она поблагодарила за поддержку своего мужа и близких и выразила признательность своему тренеру.

«Счастье услышать от мужа: «Зая, такого качества тела я у тебя и не помню!» — заключила она.

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До и после: Юлия Костюшкина за год похудела на 10 килограммов
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