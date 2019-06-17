КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Взять себя в руки: Семенович ленится и пропускает тренировки

Несмотря на то, что звезда занимается спортом с трех лет, лень порой оказывается сильнее.

Взять себя в руки: Семенович ленится и пропускает тренировки
Анна Семенович. Фото: globallookpress

Анна Семенович честно призналась подписчикам в Instagram, что ей не хватает силы воли. Она согласна, что самые сильные люди – это спортсмены. При этом звезда знает, как им бывает трудно держать себя в форме.

Семенович занималась фигурным катанием с трех лет. После травмы звезда ушла в шоу-бизнес. Певица старается тренироваться, но лень порой оказывается сильнее. Анна Семенович может найти себе оправдания, чтобы пропустить занятия и съесть ещё один кусочек пиццы. Из-за слабой силы воли звезда набирает лишние килограммы.

«У спортсменов всегда много оправданий для самих себя: я человек без детства, я устал так много работать или я наконец заслужил отдых и лишнюю булку», – написала Анна Семенович.

Анна Семенович. Фото
Анна Семенович старается правильно питаться, но срывается из-за слабой силы воли. Фото: globallookpress

После срывов певица берет себя в руки. Она занимается в спортзале и переходит на правильное питание, например, ест котлеты на пару. Но иногда Анна Семенович не может удержаться от соблазнов. Звезда призналась, что ей не хватает силы воли, поэтому срывы все время повторяются.

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Анна Семеновичбывшая спортсменкаДиета звездысила волитренировки в спортзале
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Взять себя в руки: Семенович ленится и пропускает тренировки
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