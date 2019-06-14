Диета Анны Седоковой может оказаться опасной для здоровья

Чтобы избавиться от лишних килограммов, Анна Седокова перешла на новую диету – интервальное голодание. По этой системе питаться нужно два-три раза в день, в обязательном порядке отказываясь от еды на 16 часов.

Певица решила перейти на новый режим после того, как ее фотография из Турции облетела Интернет. На снимке видно, что фигура звезды далека от того идеала, который она демонстрирует в Instagram. Впрочем, сама Седокова называет интервальное голодание не диетой, а образом жизни. По ее словам, в Америке его практикуют давно и успешно. На своей страничке Анна поделилась с поклонниками впечатлениями.

«Прекрасное чувство голода! За него многое готова отдать! Ну что, кто со мной?» – призвала певица.

Подписчики артистки разделились на два лагеря. Одни поддержали ее и подтвердили, что эта диета достаточно действенная. Другие же отнеслись скептически, заявив, что это прямой путь к проблемам с желудком.

Специалисты предупреждают, что интервальное голодание может быть опасно для здоровья. Оно категорически противопоказано при любых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, недопустимо для диабетиков, людей с ожирением, а также при беременности и кормлении грудью, пишет сайт «Дни.ру».