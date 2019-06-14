Карди Би зареклась делать пластику из-за осложнений

Карди Би зареклась когда-либо ложиться под нож хирурга ради красоты. Рэп-исполнительница дала клятву, что больше не будет делать пластические операции.

Певица пожаловалась, что из-за подобных процедур у нее опухает живот и ноги. В результате она вынуждена отменять выступления, а значит терпит убытки.

«Я не смогла работать последние две недели и будь я проклята, если лягу под нож еще раз», — пообещала она фанатам. В Instagram Stories она поделилась снимком, где показала, как отекли ее ноги из-за косметических процедур.

«Посмотрите, как опухают мои ноги каждый раз, когда я летаю на самолетах. То же самое происходит и с моим животом», — подписала она фото, которое позже удалила. Тем не менее, поклонники успели сделать скриншоты, которые уже во всю «гуляют» по Сети.

Карди Би посетовала, что из-за проблем со здоровьем врачи запрещают ей много выступать.

В прошлом месяце обладательница «Грэмми» была вынуждена отменить несколько концертов. Причиной стала операция по уменьшению груди, на которую она была вынуждена пойти спустя некоторое время после рождения дочери.

Хирургическое вмешательство не прошло даром — у звезды возникли осложнения.

«Я ненавижу отменять шоу, потому что люблю деньги. Я на них помешана, а мне платят много, очень много денег за концерты и я теряю миллионы долларов из-за переноса концертов. Но здоровье прежде всего, поэтому я делаю то, что должна делать», — рассказала она.

Теперь Карди Би намерена вплотную заняться лечением, пишет The Daily Mail.