КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Карди Би зареклась делать пластику из-за осложнений

Звезда хип-хопа теряет миллионы долларов из-за проблем со здоровьем.

Карди Би зареклась делать пластику из-за осложнений
Карди Би теряет миллионы долларов из-за пластики. Фото: instagram.com/cardibody/

Карди Би зареклась когда-либо ложиться под нож хирурга ради красоты. Рэп-исполнительница дала клятву, что больше не будет делать пластические операции.

Певица пожаловалась, что из-за подобных процедур у нее опухает живот и ноги. В результате она вынуждена отменять выступления, а значит терпит убытки.

«Я не смогла работать последние две недели и будь я проклята, если лягу под нож еще раз», — пообещала она фанатам. В Instagram Stories она поделилась снимком, где показала, как отекли ее ноги из-за косметических процедур.

«Посмотрите, как опухают мои ноги каждый раз, когда я летаю на самолетах. То же самое происходит и с моим животом», — подписала она фото, которое позже удалила. Тем не менее, поклонники успели сделать скриншоты, которые уже во всю «гуляют» по Сети.

У Карди Би отекли ноги. Фото.
У Карди Би опухают ноги. Фото: instagram.com/iamcardib/

Карди Би посетовала, что из-за проблем со здоровьем врачи запрещают ей много выступать.

В прошлом месяце обладательница «Грэмми» была вынуждена отменить несколько концертов. Причиной стала операция по уменьшению груди, на которую она была вынуждена пойти спустя некоторое время после рождения дочери.

Хирургическое вмешательство не прошло даром — у звезды возникли осложнения.

«Я ненавижу отменять шоу, потому что люблю деньги. Я на них помешана, а мне платят много, очень много денег за концерты и я теряю миллионы долларов из-за переноса концертов. Но здоровье прежде всего, поэтому я делаю то, что должна делать», — рассказала она.

Теперь Карди Би намерена вплотную заняться лечением, пишет The Daily Mail.

Вам может быть интересно:

Надежду Бабкину в Сети раскритиковали за неудачную пластику Пластический хирург рассекретил все операции Дженнифер Лопес Кэти Прайс хочет сделать опасную для своей жизни пластическую операцию

Тэги:

Карди Бипластическая операцияпластическая хирургияпластические операцииПластические операции звезд
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Карди Би зареклась делать пластику из-за осложнений
Интересно?
Поделись с друзьями: