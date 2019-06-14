КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Меган Маркл вернулась к йоге после родов

Герцогиня занимается под руководством мамы.

Меган Маркл вернулась к йоге после родов
Меган Маркл Фото: Globallookpress

Буквально вчера стало известно, что Меган Маркл не спешит худеть после появления на свет сына Арчи. Герцогиня наслаждается материнством и старается поводить как можно больше времени с малышом.

Королевский обозреватель Кэти Николл рассказала ET, что Меган все же не полностью отказалась от спорта и постепенно приступает к специальному комплексу упражнений, предназначенных для родивших женщин. По словам Николл, герцогиня очень бережно относится к себе.

Она отметила, что Меган занимается йогой со своей матерью Дорией Рэгланд — практикующим тренером.

«Очевидно, Дория занялась с дочерью послеродовой йогой. К этому Меган добавила прогулки по Виндзорскому парку и несколько мягких, но эффективных упражнений. Но она не спешит, она очень нежна к себе», — поделилась Кэти.

По ее словам, Маркл трудно было совсем отказаться от фитнеса, ведь она вела очень активный образ жизни до беременности.

«До того как она забеременеть, вы знаете, Меган была в отличной форме. Она занималась фитнесом, много бегала по парку», — сказала обозреватель.

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Меган Маркл вернулась к йоге после родов
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