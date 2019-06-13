Алена Рапунцель нашла способ экономить на бьюти-процедурах

Звезда телепроекта «Дом-2» Алена Савкина, больше известная как Алена Рапунцель, родом из Владивостока, но давно живет в Москве. Она часто приезжает на родину не только ради встреч с близкими, но и чтобы привести себя в порядок.

В своем Instagram Алена опубликовала фотографии с распущенными волосами. Она призналась, что сделала несколько процедур для волос во время пребывания во Владивостоке и осталась очень довольна. Не секрет, что самая дорогая сфера услуг именно в Москве. В других городах России на подобных процедурах по уходу можно сэкономить.

«Полечила волосики, сделала коррекцию, нарастила реснички, ну, и обсудила все на свете», – написала звезда ТВ-шоу.

По ее словам, она очень скучает по родному городу, хотя и любит Москву.

«Мне уже снова хочется вернуться домой, гулять по набережной, слушать шум моря, ощущать ветер. Я, конечно, обожаю столицу, но не хватает чего-то родного», – призналась Алена.