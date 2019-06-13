Меган Маркл не спешит худеть после родов

Герцогиня бережет себя и воздерживается от тяжелых тренировок.

Недавно родившая Меган Маркл все еще не пришла в форму после родов. Ранее стало известно, что герцогиня употребляет в пищу ягоды Асаи — натуральный жиросжигающий компонент. Тем не менее заниматься спортом жена принца Гарри пока не спешит.

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Королевский обозреватель Кэти Николл рассказала ET, что Меган старается уделять максимум времен своему сыну Арчи. Она наслаждается материнством и не думает о таких мелочах, как объем талии.

«Меган не ходила в спортзал – она ​​не спешит возвращаться в форму. Никаких тяжелых тренировок, у нее нет весов. Она наслаждается этим временем, материнство», – рассказала Николл.

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Она также отметила, что у герцогини после рождения ребенка стали особенно нежные отношения с супругом. Кольцо, которое поклонники заметили на пальце Маркл, — его подарок.