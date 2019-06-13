КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Меган Маркл не спешит худеть после родов

Герцогиня бережет себя и воздерживается от тяжелых тренировок.

Меган Маркл не спешит худеть после родов
Меган Маркл Фото: Globallookpress

Недавно родившая Меган Маркл все еще не пришла в форму после родов. Ранее стало известно, что герцогиня употребляет в пищу ягоды Асаи — натуральный жиросжигающий компонент. Тем не менее заниматься спортом жена принца Гарри пока не спешит.

Королевский обозреватель Кэти Николл рассказала ET, что Меган старается уделять максимум времен своему сыну Арчи. Она наслаждается материнством и не думает о таких мелочах, как объем талии.

«Меган не ходила в спортзал – она ​​не спешит возвращаться в форму. Никаких тяжелых тренировок, у нее нет весов. Она наслаждается этим временем, материнство», – рассказала Николл.

Она также отметила, что у герцогини после рождения ребенка стали особенно нежные отношения с супругом. Кольцо, которое поклонники заметили на пальце Маркл, — его подарок.

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Меган Маркл не спешит худеть после родов
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