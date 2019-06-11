Каменских вернулась к тренировкам после медового месяца

Настя Каменских приступила к спортивным тренировкам. На личной страничке в Instgaram знаменитость разместила свежую фотографию из спортзала. Певица выбрала для занятий спортивные леггинсы и белую футболку.

«Так круто начинать день со спорта!» – написала в микроблоге возлюбленная Потапа.

Молодоженам пришлось вернуться из свадебного путешествия из-за плотного концертного графика Каменских. Певица не скрывает, что скучала по спортивным тренировкам.

больше по теме Каменских сравнила бракосочетание с Потапом с королевской свадьбой Настя Каменских вернулась из свадебного путешествия и с головой погрузилась в работу.

«У меня каждый день концерты и на каждом из них получаю от вас, любимые поклонники, поздравления с нашим событием», – добавила певица.

Несколько лет назад певица похудела и с тех пор не допускает скачков веса. Настя занимается под присмотром опытного тренера, который следит за тем, чтобы его подопечная выполняла все упражнения правильно. В спортзал вместе с супругой заглядывает и Потап. Певица заботится о том, чтобы муж питался правильно и частенько потчует его диетическими котлетами из кролика.