КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Каменских вернулась к тренировкам после медового месяца

В микроблоге новоиспеченная супруга Потапа поделилась свежим снимком из спортзала.

Каменских вернулась к тренировкам после медового месяца
Настя Каменских и Потам (Фото: Instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских приступила к спортивным тренировкам. На личной страничке в Instgaram знаменитость разместила свежую фотографию из спортзала. Певица выбрала для занятий спортивные леггинсы и белую футболку.

«Так круто начинать день со спорта!» – написала в микроблоге возлюбленная Потапа.

Молодоженам пришлось вернуться из свадебного путешествия из-за плотного концертного графика Каменских. Певица не скрывает, что скучала по спортивным тренировкам.

«У меня каждый день концерты и на каждом из них получаю от вас, любимые поклонники, поздравления с нашим событием», – добавила певица.

Несколько лет назад певица похудела и с тех пор не допускает скачков веса. Настя занимается под присмотром опытного тренера, который следит за тем, чтобы его подопечная выполняла все упражнения правильно. В спортзал вместе с супругой заглядывает и Потап. Певица заботится о том, чтобы муж питался правильно и частенько потчует его диетическими котлетами из кролика.

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Настя КаменскихПотапСвадьба Насти Каменских и Потапа
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Каменских вернулась к тренировкам после медового месяца
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