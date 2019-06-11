Семенович не скрывает, что раз в полгода колет ботокс

В недавнем интервью Анна Семенович рассказала о том, как относится к косметологии и различным бьюти-новинкам. По словам исполнительницы, она абсолютно не стесняется того, что ей приходится вкалывать ботокс. 39-летняя певица отметила, что у нее очень рано появилась поперечная морщина между бровями.

«Косметологи называют ее «умный лоб». Один укольчик раз в полгода — и ты про эту морщину забываешь!» – приводит tbeauty слова Анны Семенович.

По мнению певицы, подобные процедуры нужно делать вовремя. Артистка не сомневается, что если решение проблемы отложить на несколько лет, то ботокс уже вряд ли поможет. Также исполнительница заверила, что она каждую неделю старается ходить на ручной массаж лица — это эффективный способ продлить молодость кожи.

Ранее певица уже говорила о том, что не видит смысла торопиться с замужеством. Анна мечтает построить такие отношения, которые выдержат испытание временем. Исполнительница уверена, что к этому вопросу нужно подходить со всей серьезностью.