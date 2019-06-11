КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Семенович не скрывает, что раз в полгода колет ботокс

Экс-солистка группы «Блестящие» регулярно ходит к косметологу.

Семенович не скрывает, что раз в полгода колет ботокс
Анна Семенович (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью Анна Семенович рассказала о том, как относится к косметологии и различным бьюти-новинкам. По словам исполнительницы, она абсолютно не стесняется того, что ей приходится вкалывать ботокс. 39-летняя певица отметила, что у нее очень рано появилась поперечная морщина между бровями.

«Косметологи называют ее «умный лоб». Один укольчик раз в полгода — и ты про эту морщину забываешь!» – приводит tbeauty слова Анны Семенович.

По мнению певицы, подобные процедуры нужно делать вовремя. Артистка не сомневается, что если решение проблемы отложить на несколько лет, то ботокс уже вряд ли поможет. Также исполнительница заверила, что она каждую неделю старается ходить на ручной массаж лица — это эффективный способ продлить молодость кожи.

Ранее певица уже говорила о том, что не видит смысла торопиться с замужеством. Анна мечтает построить такие отношения, которые выдержат испытание временем. Исполнительница уверена, что к этому вопросу нужно подходить со всей серьезностью.

Вам может быть интересно:

Боярская наслаждается летними прогулками с 6-месячным сыном 40-летняя Ани Лорак появилась на публике в мини-шортах 33-летняя Боярская оценила снимок улетевшей в Исландию Шейк

Тэги:

Анна Семеновичботоксзвездный стиль
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Семенович не скрывает, что раз в полгода колет ботокс
Интересно?
Поделись с друзьями: