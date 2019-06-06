КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Эксперт раскритиковала слова Малышевой об ожирении у женщин старше 50 лет

Ведущая передачи «Жить здорово!» уверена, что с возрастом женщины переедают, из-за чего увеличивается их вес. Елена Малышева заявила, что таким образом природа пытается избавиться от пожилых людей.

Эксперт раскритиковала слова Малышевой об ожирении у женщин старше 50 лет
Елена Малышева. фото: globallookpress

Заведующая лабораторией липидного обмена РНИИ геронтологии Елена Терешина прокомментировала слова Елены Малышевой. В эфире передачи «Жить здорово!» телеведущая отметила, что после 50 лет женщины переедают и набирают лишний вес. По мнению Малышевой, это приводит к болезням сердца и онкологии. Ведущая уверена, что таким образом природа истребляет женщин после менопаузы.

Елена Терешина заявила, что слова Малышевой не совсем правдивы. После 65 лет женщины начинают скорее терять вес, что является серьёзным риском заработать диабет второго типа, инсульт и другие возрастные заболевания. Дело в том, что с возрастом подкожная жировая ткань атрофируется, поэтому медик призывает женщин после менопаузы следить за похудением.

«Когда я читаю лекции женщинам, говорю: берегите свою подкожную жировую ткань. Чем дольше она у вас будет, (…) тем вы будете здоровее», — рассказала Елена Терешина РИА Новости.

Также медик отметила, что избыточный вес у женщин после 50 лет не связан с перееданием. Ожирение у пожилых женщин является возрастной особенностью. Терешина подчеркнула, что прямая связь между ожирением и диабетом второго типа не обнаружена.

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Тэги:

Елена МалышеваЕлена Малышева последние новостиожирениепожилые людипрограмма "Жить здорово!"
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Эксперт раскритиковала слова Малышевой об ожирении у женщин старше 50 лет
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