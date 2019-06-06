Эксперт раскритиковала слова Малышевой об ожирении у женщин старше 50 лет

Ведущая передачи «Жить здорово!» уверена, что с возрастом женщины переедают, из-за чего увеличивается их вес. Елена Малышева заявила, что таким образом природа пытается избавиться от пожилых людей.

Заведующая лабораторией липидного обмена РНИИ геронтологии Елена Терешина прокомментировала слова Елены Малышевой. В эфире передачи «Жить здорово!» телеведущая отметила, что после 50 лет женщины переедают и набирают лишний вес. По мнению Малышевой, это приводит к болезням сердца и онкологии. Ведущая уверена, что таким образом природа истребляет женщин после менопаузы.

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Елена Терешина заявила, что слова Малышевой не совсем правдивы. После 65 лет женщины начинают скорее терять вес, что является серьёзным риском заработать диабет второго типа, инсульт и другие возрастные заболевания. Дело в том, что с возрастом подкожная жировая ткань атрофируется, поэтому медик призывает женщин после менопаузы следить за похудением.

«Когда я читаю лекции женщинам, говорю: берегите свою подкожную жировую ткань. Чем дольше она у вас будет, (…) тем вы будете здоровее», — рассказала Елена Терешина РИА Новости.

Также медик отметила, что избыточный вес у женщин после 50 лет не связан с перееданием. Ожирение у пожилых женщин является возрастной особенностью. Терешина подчеркнула, что прямая связь между ожирением и диабетом второго типа не обнаружена.