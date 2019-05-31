КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

52-летняя Лада Дэнс продемонстрировала завидную растяжку

Звезда девяностых находится в хорошей физической форме.

52-летняя Лада Дэнс продемонстрировала завидную растяжку
Лада Дэнс/globallookpress.com

Популярная в девяностых годах исполнительница Лада Дэнс опубликовала в Instagram свежую видеозапись. На кадрах певица сидит на полу в зале и демонстрирует завидную растяжку. В это время ее снимают на камеру. «Тяни носочки. Вот тяни, как есть. Не суетись. Лучше делай все медленно», — говорит исполнительнице девушка, которая работает со звездой.

Сама Лада Дэнс так прокомментировала видео: «Я наперед знаю ваши высказывания, но продолжу мотивировать вас к истинной любви к себе!». Надо сказать, что в комментариях многие подписчики восхитились 52-летней певицей и ее формой. Не исключено, что Лада Дэнс могла бы составить конкуренцию балерине Анастасии Волочковой и ее знаменитым шпагатам.

Ладу Дэнс сегодня можно увидеть только на дискотеках в стиле 1990-х. Звезда уже не может собирать полные концертные залы, как это было двадцать лет назад. Впрочем, исполнительница по этому поводу сильно не переживает. Она прекрасно понимает, что ничто не вечно под луной.

Последней яркой работой, по которой все запомнили Ладу Дэнс, стал проект перевоплощений «Точь-в-точь». В частности, на шоу она представала в образах Алисы Фрейндлих, Эдиты Пьехи и даже Сергея Пенкина.

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52-летняя Лада Дэнс продемонстрировала завидную растяжку
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