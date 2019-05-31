Яна Чурикова рассказала Малышевой, как сгорела на солнце в Египте

Гостьей программы «Жить здорово» на Первом канале стала директор канала «MTV-Россия» Яна Чурикова. Ведущая передачи Елена Малышева решила поговорить об опасности нахождения на солнце в летний сезон.

Чурикова призналась, что у нее есть грустная история на эту тему. По ее словам, однажды они с командой MTV ударно поработали в новогоднюю ночь, и в качестве поощрения их отправили в Египет отдохнуть. Все были очень рады оказаться на солнечном курорте после московской зимы. На пляже Яна уснула, пролежав на солнцепеке несколько часов. Без солнцезащитной косметики на лице и теле.

Проснувшись, она почувствовала себя плохо. Проявились все симптомы перегрева и солнечного удара — высокая температура, покраснение кожи, обезвоживание. Пока коллеги отдыхали, Чурикова пыталась прийти в себя.

Чурикова призналась, что после этого каждый год в преддверии лета проверяет, достаточно ли у нее солнцезащитных средств. Малышева, в свою очередь, заметила, что у ведущей очень белая кожа, а значит, ей нужны средства повышенной степени защиты от воздействия солнца.