Естественный макияж и уверенность в себе: Дарья Клюкина дала современным модницам полезные советы

Популярный блогер, модель и амбассадор Always Дарья Клюкина рассказала порталу Teleprogramma.pro о своих вкусах и источниках вдохновения.

– Дарья, кого из знаменитостей ты считаешь иконой стиля?

– Анджелина Джоли. Её стиль всегда лаконичен и безупречен. На мой взгляд, минимализм образов Анджелины подчёркивает её естественную красоту и привлекательность. Также мне близок стиль Беллы Хадид. Она умело сочетает дерзость и сексуальность в своих нарядах, надевая, например, кожаные брюки и шляпку, бандану с юбкой из денима (грубая, жёсткая, плотная ткань саржевого переплетения), а также мини с сапогами выше колена.

— Где ты черпаешь вдохновение для своих ежедневных образов?

– Я часто сохраняю картинки и фотографии звезд из Instagram в отдельную папку на своём телефоне. Мне нравится, как одеваются некоторые европейские блогеры. Я стараюсь им соответствовать.

— Если бы тебе пришлось выбрать только одно средство из твоей косметички — что бы это было?

– Определенно, коричневый гель для бровей от Estée Lauder. Мне нравится подчёркивать брови, фиксируя их гелем.

— Ты считаешь себя бьютиголиком? Скупаешь все новинки или спокойно относишься ко всем новшествам?

— Я — настоящий бьютиголик! Мне всегда интересна новая косметика. Некоторые средства по уходу ждут своего часа в холодильнике, потому что те, что я использую в данный момент, ещё не закончились. А ещё недавно я сходила на урок «сам себе визажист», чтобы научиться правильно пользоваться различными блесками, тенями, подводками, которых очень много в моей косметичке.

— Меняются ли твои бьюти-привычки со временем?

– Конечно. Не так давно я узнала, что мицеллярную воду необходимо смывать водой. Также я начала пробовать сыворотки и очищающие тоники, которые раньше никогда не использовала.

— Какой макияж для свидания ты бы посоветовала делать нашим читательницам?

– Естественный! Я бы нанесла тональный крем, накрасила ресницы, зафиксировала брови гелем, выделила скулы и добавила немного румянца. Ничего лишнего.

— Расскажи о самом неожиданном бьюти-образе, который тебе приходилось примерять?

– Однажды мне сделали макияж в восточном стиле. У меня были стрелки на верхних и нижних веках. Для меня это очень яркий и необычный макияж, но мне понравилось!

— Поделись своим главным секретом красоты?

– Самое главное — это сон и уверенность в себе. Я стараюсь спать не менее 8 часов в сутки и засыпать не позднее полуночи. На случай, если я не выспалась, использую маски для лица, которые специально храню в холодильнике. Это всегда спасает меня от следов недосыпа на лице. А для надежной защиты и уверенности в себе в любой день месяца я использую Always Platinum.

— Красота – это…

— Страшная сила! (смеется) А если серьезно — это всё, что нас окружает.