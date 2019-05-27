«Пора колоть ботокс»: 36-летняя Алена Водонаева объявила войну морщинам

При этом звезда уверена, что женщине нужно как можно дольше сохранять естественную красоту.

Алена Водонаева старается быть во всём откровенной с подписчиками в Instagram. В Stories модель рассказала, что собирается колоть ботокс. Звезда призналась, что часто морщит лоб, поэтому ей нужно будет воспользоваться услугами косметолога.

«Пора колоть ботокс, потому что на лбу от морщин скоро будут грядки, и в них можно будет посадить картошку», — пошутила Алена Водонаева.

Знаменитость считает, что мужчинам не нужно следить за своим лицом. Она также посоветовала женщинам как можно дольше беречь естественную красоту. Водонаева рада, что смогла «дотянуть» до 36 лет, прежде чем решиться на процедуру.

Звезда рассказала подписчицам, что нужно постепенно начинать пользоваться уколами красоты. По словам Алены Водонаевой, сначала стоит попробовать мезотерапию, затем – немного гиалуроновой кислоты. Ботокс лучше колоть только тем, у кого появились морщины на лбу.

больше по теме Водонаева ответила в интервью на обвинения Айзы и Бородиной Звезда опровергла все слухи касаемо её романов с рэпером Гуфом и мужем ведущей «Дома-2».

Также модель раскритиковала коллег, которые увлекаются филлерами. По мнению Водонаевой, половина российского шоу-бизнеса не знает меры в кабинете косметолога, поэтому их лица выглядят опухшими.