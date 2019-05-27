КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Пора колоть ботокс»: 36-летняя Алена Водонаева объявила войну морщинам

При этом звезда уверена, что женщине нужно как можно дольше сохранять естественную красоту.

«Пора колоть ботокс»: 36-летняя Алена Водонаева объявила войну морщинам
Алена Водонаева. фото: globallookpress

Алена Водонаева старается быть во всём откровенной с подписчиками в Instagram. В Stories модель рассказала, что собирается колоть ботокс. Звезда призналась, что часто морщит лоб, поэтому ей нужно будет воспользоваться услугами косметолога.

«Пора колоть ботокс, потому что на лбу от морщин скоро будут грядки, и в них можно будет посадить картошку», — пошутила Алена Водонаева.

Знаменитость считает, что мужчинам не нужно следить за своим лицом. Она также посоветовала женщинам как можно дольше беречь естественную красоту. Водонаева рада, что смогла «дотянуть» до 36 лет, прежде чем решиться на процедуру.

Алена Водонаева. Скриншот: instagram.com/alenavodonaeva/
Алена Водонаева. Скриншот: instagram.com/alenavodonaeva/

Звезда рассказала подписчицам, что нужно постепенно начинать пользоваться уколами красоты. По словам Алены Водонаевой, сначала стоит попробовать мезотерапию, затем – немного гиалуроновой кислоты. Ботокс лучше колоть только тем, у кого появились морщины на лбу.

Также модель раскритиковала коллег, которые увлекаются филлерами. По мнению Водонаевой, половина российского шоу-бизнеса не знает меры в кабинете косметолога, поэтому их лица выглядят опухшими.

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«Пора колоть ботокс»: 36-летняя Алена Водонаева объявила войну морщинам
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