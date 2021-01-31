Кафельникова распалила поклонников фото с необычного ракурса

Алеся Кафельникова девушка эпатажная и часто будоражит воображение поклонников своими снимками.

На этот раз она поделилась кадрами со своих занятий йогой. Модель исполнила сложную позу и композиция не оставила никого равнодушными.

Под кадром, на котором запечатлена полуобнаженная Алеся, появились десятки комментариев. Одни восхищаются стремлением девушки постичь все позы йоги, а другие обратили внимание на едва прикрытые ягодицы, идеальный пресс и длинные ноги.

«Сбереги свою энергию», — подписала снимок 22-летняя девушка.

В ответ поклонники отметили, что она «просто космос», пишет сайт OA.

«Отличные ракурсы», «Очень приятно смотреть на вас», — пишут в Instagram.

Ранее модель представила кадры с откровенной фотосессии, для которой снялась топлес. Поклонники сравнили ее с Орнеллой Мути, пишет ФАН.

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