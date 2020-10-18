«Хотите посмотреть?»: Анастасия Волочкова показала, что хранит в холодильнике

Танцовщица и общественный деятель Анастасия Волочкова любит делиться со своими поклонниками кадрами домашнего быта. Артистка готова показать не только дизайнерский интерьер ее особняка, но и содержимое холодильника.

Актриса доказала, что имеет подтянутое тело не просто так. Помимо тренировок, Волочкова внимательно следит за питанием. В ее холодильнике нет вредных шоколадных конфет или газировки. Анастасия отдает предпочтение зелени и овощам.

«Вы хотите посмотреть, что находится в холодильнике Анастасии Волочковой? Конечно, вот, пожалуйста. Он весь забит салатными листьями, зеленью, шпинатом. Имбирь, его очень много. Острый перец, огурцы, помидоры», — рассказывала в Stories артистка.

Напомним, что Волочкова для поддержания тела в тонусе также занимается на спортивных снарядах. Ранее балерина сообщала, что до и после тренировки делает комплекс упражнений на растяжку. При этом большое внимание знаменитость уделяет построению мышечного каркаса.

Вот и получается, что Анастасия позволяет себе «блинчики» только в фитнес-зале. Актриса вообще не прочь потягать «железо». Волочкову по праву можно назвать сильной личностью.