«С прямой спиной»: Виктория Боня в обтягивающих велосипедках позанималась йогой

В последнее время артисты и шоумены стали поддерживать интерес публике к здоровому образу жизни. Кто-то пьет зеленый смузи по утрам, кто-то бегает. А телеведущая Виктория Боня старается освоить азы йоги. Знаменитость опубликовала видео занятий с инструктором по йоге в своем микроблоге.

На видеоролике Боня показала, как правильно дышать во время позы «кошечка». Ранее бизнесвумен сообщила, что практикует дыхательную гимнастику. Эксперт портала Teleprogramma.pro, инструктор классической йоги Ксения Иванова рассказала о различии между пранаямами и дыхательной гимнастикой.

По словам эксперта, пранаямы — это четвертая из восьми ступеней йоги.

«Пранаямы- это не дыхательное упражнение, а контроль над энергией. Эффект от пранаям будет на физическом и психическом уровнях. Изучать пранаямы труднее, чем позы», — объяснила Ксения.

Как сказала инструктор, во время дыхательной гимнастики происходит только физическое воздействие.

«Дыхательная гимнастика подойдет для снятия симптомов заболевания, для укрепления мышц вокалистам. То есть улучшается контроль работы над дыхательной системой», — подчеркнула преподаватель. «Главное — выполнять все упражнения с прямой спиной. Если со спиной проблемы, допустимо ложиться на пол или опереться на стену. И, конечно, концентрация внимания на определенных органах, дыхании. Тогда это будет йога», — напомнила Иванова.

Но, как и в любом деле, в йоге нельзя забывать про технику безопасности.

«Нельзя доводить до неприятных ощущений. Помните про момент, ваше самочувствие», — резюмировала эксперт.

Также Ксения добавила, что занятия йогой доступны людям в любом возрасте. Однако стоит выполнять упражнения под руководством наставника.

Справка Teleprogramma.pro:

Ксения Иванова — инструктор классической йоги, опыт работы — 10 лет. Закончила школу классической йоги при федерации йоги, обучалась в институте йоги города Москвы. Золотой и серебряный призер на международных турнирах классической йоги с 2013 по 2019 годы. Преподает йогу для начинающих, для детей, йогатерапию для позвоночника.