«Вам должно быть стыдно»: Том Хэнкс разочарован людьми, игнорирующими коронавирус

Актер Том Хэнкс вместе со своей супругой Ритой Уилсон успешно справился с коронавирусом в марте этого года. Однако пандемия все еще представляет серьезную угрозу для человечества, а непрекращающийся рост заразившихся вызывает опасения. Артист решил сделать публичное заявление и призвать людей более бережно относиться к здоровью, как своему, так и окружающих, сообщает издание People.

«Есть всего три вещи, которые мы можем сделать, чтобы пережить пандемию: носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки. Это невероятно просто и легко, так что если вы вдруг не можете справиться с такими простыми правилами, вам должно быть стыдно. Если вы управляете автомобилем, то нужно не ехать слишком быстро, использовать поворотники и не врезаться в пешеходов, это здравый смысл! С коронавирусом все идентично» — объяснил Хэнкс.

Актер также рассказал о своем здоровье, после успешно побежденного вируса. По словам Хэнкса, он и его супруга вели себя крайне ответственно, избегали общения с людьми и были максимально изолированными, чтобы никого не заразить.