Фитнес-эксперт Каневский развеял миф, что упражнение «Сотня» эффективно убирает живот

«Сотня» считается эффективным упражнением из пилатеса для формирования красивой талии и плоского живота. При его выполнении задействуется широкий спектр мышц, а акцент направлен на брюшной пресс.

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, действительно ли «Сотня» эффективно убирает живот.

По словам эксперта, такое упражнение, несмотря на длительность его выполнения, не поможет убрать локальную жировую массу по целому ряду причин, связанных с физиологией человека.

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