Фитнес-эксперт Каневский развеял миф, что упражнение «Сотня» эффективно убирает живот

«Сотня» считается эффективным упражнением из пилатеса для формирования красивой талии и плоского живота. При его выполнении задействуется широкий спектр мышц, а акцент направлен на брюшной пресс.
Фитнес-эксперт
По словам эксперта, такое упражнение, несмотря на длительность его выполнения, не поможет убрать локальную жировую массу по целому ряду причин, связанных с физиологией человека.
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«Да, здесь есть достаточно длительная статическая нагрузка, но основная работа идет с дыханием. Видимо, чтобы увеличить количество кислорода, который, по идее, должен расщеплять подкожно-жировую клетчатку.
Но так как для сжигания подкожно-жировой клетчатки нужны длительные аэробные воздействия, а в данном виде методики такового не происходит, то использовать этот метод именно для того, чтобы убрать жировую массу тела и тем более локальный жир на животе, просто неправильно и нефизиологично», — пояснил Каневский.
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