Шоколад повышает настроение, выводит из депрессии и омолаживает, уверен диетолог Гинзбург

Певец Юлиан признался Teleprogramma.pro, что является сладкоежкой. Он старается ограничивать себя, поскольку ему приходится постоянно бороться с лишним весом, но иногда артист позволяет себя немного горького шоколада.

«Шоколад сразу поднимает мне настроение», — сказал журналисту издания Юлиан.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург не удивился такому эффекту. Он заявил, что шоколад действительно способен на многое и похвалил артиста за то, что тот предпочитает лакомство с высоким содержанием в нем какао-бобов.

«Есть прямые исследования о том, что люди, употребляющие шоколад, лучше живут, у них меньше развиваются возрастные болезни, которые реже приводят к возрастным болезням. Происходит это благодаря имеющемуся в шоколаде какао-маслу, которое содержит много олеиновой кислоты и близко по своим свойствам к оливковому маслу», — прокомментировал эксперт.

Также, по словам диетолога, в продукте содержится теобромин, который улучшает мозговое кровообращение и расширяет сосуды. Другие алкалоиды какао-бобов и вовсе способны улучшать настроение и дарить позитив, поскольку относятся к антидепрессантам.

Врач рекомендовал употреблять в пищу горький шоколад (от 70% содержания какао), либо пить какао. А тот, кто думает о своей фигуре, должен выбрать лакомство с сахарозаменителем, а не с сахаром.

Как заметил Гинзбург, шоколад помогает людям сбросить вес, наполняя их тонусом, энергией и любовью к жизни. Ведь на подъеме жизненных сил держать диету намного легче.

«По чисто психологическим эффектам шоколад может помогать худеть», — заметил также Гинзбург.

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