Эксперт назвал безопасную дозу шампанского в Новый год, чтобы потом не болела голова

Если чрезмерно увлечься за новогодним столом алкоголем, наутро можно страдать от последствий. Чтобы и повеселиться, и сохранить здоровье, нужно помнить о том, сколько спиртного рекомендуется употреблять.
Как объяснил врач-нарколог Василий Шуров, желательно придерживаться нормы 1 бокал шампанского в час, - тогда на следующий день не будет болеть голова.
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«Допустим, 1 бокал в час – если мы поставим такую дозировку, то ты красивый, ты веселишься, успеваешь потанцевать и покушать что-то. Если это бутылка в час, то ты стопроцентно будешь болеть на утро, а, может быть, еще захмелеешь и совершишь что-то не совместимое с честью советского офицера. Об этом тоже надо не забывать», - приводит слова эксперта издание «РИАМО».