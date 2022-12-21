Эксперт назвал безопасную дозу шампанского в Новый год, чтобы потом не болела голова

Если чрезмерно увлечься за новогодним столом алкоголем, наутро можно страдать от последствий. Чтобы и повеселиться, и сохранить здоровье, нужно помнить о том, сколько спиртного рекомендуется употреблять.

Как объяснил врач-нарколог Василий Шуров, желательно придерживаться нормы 1 бокал шампанского в час, - тогда на следующий день не будет болеть голова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».