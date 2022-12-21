Опасность новогодней трапезы: советы диетолога

Дорвавшись до новогоднего стола, многие из нас ни в чем себе не отказывают. Между тем, как объяснила диетолог Маргарита Ковалева, разнообразие праздничных блюд может оказаться опасным для здоровья.

Мало кто сможет удержаться, чтобы не попробовать все праздничные салаты, горячее, гарнир и десерты. Такая обильная трапеза станет «бомбой замедленного действия» для желудка.

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Чтобы не страдать потом от болей, изжоги и прочих неприятных симптомов, диетолог рекомендует весь день 31 декабря пить много чистой воды, а еще — подготовиться к новогоднему ужину с помощью сорбентов и ферментов, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Общественную службу новостей».