Не только помидоры: лучшие способы справиться с осенней хандрой

Ноябрь для многих — самый нелюбимый месяц. Серый, хмурый, мрачный… Чтобы не скатиться в депрессию и поднять настроение, нужны яркие детали и приятные мелочи.

«В хмурую холодную погоду нужно стараться себя радовать даже в мелочах. В помещении создать яркое освещение с желтым оттенком, в интерьер и в одежду добавить ярких красок, любой прием пищи красиво сервировать, в оформление блюд добавлять яркие продукты (болгарский перец, помидоры, фрукты, ягоды)», — советует врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

Лучше, если ваши шторы будут открыты весь день, — чтобы впустить в дом как можно больше света. С этой же целью врач советует убрать с подоконников высокие комнатные цветы, загораживающие солнечные лучи. И еще: обязательно гуляйте на свежем воздухе.

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